Die weibliche Selbstbefriedigung – das letzte Tabu

Im Kreise ihrer Freundinnen sprechen Frauen über so ziemlich alles. Anregende Diskussionen über Anilingus oder Footjobs gehören heutzutage genauso zum gepflegten Ladies Lunch wie ausgedehntes Sexting zum Vorspiel. Nur über ein Thema wird selbst in den aufgeklärtesten Runden kaum je geredet.

Sharing is Caring

Mit der Selbstbefriedigung der Frau verhält es sich wie mit dem Pinkeln in der Dusche: Alle machen es, aber niemand will es zugeben. Während Männer in jungen Jahren mit ihren Kumpels teilweise sogar um die Wette wichsen, wird das Thema Masturbation unter Frauen weitgehend ignoriert. Und dann wundert man sich noch, warum Männer beim Sex generell eher auf ihre Kosten kommen als Frauen. Denn: Selbstbefriedigung ist der Schlüssel zu gutem Sex. Oder um es mit einem Inspirational Quote auszudrücken: Love yourself and the rest will follow.

Würden Masturbationstipps unter Freundinnen so fleissig geteilt wie niedliche Katzenvideos, würden alle profitieren. Schliesslich gibt es weitaus mehr Methoden zur Lustbereitung als die Nutzung der eigenen Hand. Ein Kissen, die elektrische Zahnbürste, ein Dildo oder auch ein Ritt auf der Waschmaschine bringen Abwechslung ins feurige Liebesspiel mit dem eigenen Selbst. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – bei der Technik genauso wie beim Kopfkino.

Orgasmus als Menschenrecht

Müsste man sich nur noch auf ein Hilfsmittel beschränken, würde die Wahl vieler Frauen wohl auf den Womanizer Premium fallen. Warum? Seine patentierte Pleasure Air Technology sorgt selbst bei Frauen mit Orgasmus-Schwierigkeiten für intensive Höhepunkte und die integrierte Autopilotfunktion macht den Solo-Sex noch aufregender. Orgastische Höhepunkte erleben, ohne diese selbst steuern zu müssen? Klingt wie ein wahrgewordener feuchter Traum.

Das Motto des kleinen Wunderdings: „Orgasm is a human right“. Demnach wäre der Womanizer Premium mit seiner Orgasmusgarantie fast schon ein Kandidat für den Friedensnobelpreis. Hoffentlich ist die weibliche Selbstliebe in naher Zukunft kein Tabuthema mehr. Bis dahin bleibt der Womanizer Premium wohl ein heisser Geheimtipp.