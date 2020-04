Die Film-Highlights für Zuhause: «Where'd You Go, Bernadette» und «Wild Rose».

Film-Highlights fürs Osterwochenende

An Ostern gibt es jede Menge Frauenpower für euer Heimkino: Cate Blanchett entflieht dem Alltagstrott und verschwindet in «Where'd You Go, Bernadette» spurlos und Jessie Buckley gibt in «Wild Rose» ihre Gesangskünste zum Besten – beide Filme sind jetzt digital erhältlich.

Ein langes Osterwochenende steht bevor und das mit wunderschönem Wetter - da fällt das zu Hause bleiben gerade nochmals etwas schwieriger. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten: Ganz unter dem Motto #stayhomeandwatchmovies sind ab sofort zwei neue Film-Highlights für zu Hause erhältlich und die bringen nicht nur Frauenpower ins Haus, sondern versprechen auch Spass und berührende Momente zugleich.

In «Where'd You Go, Bernadette» verkörpert keine geringere als Cate Blanchett die liebenswert-exzentrische Bernadette Fox, die dem Familienalltag entflieht und in den Weiten der Antarktis neu zu sich findet. Mit dieser Bestseller-Verfilmung ist dem preisgekrönten Regisseur Richard Linklater eine warmherzige Komödie mit sprühendem Witz und Tiefgang gelungen. Cate Blanchett wurde für ihre Rolle mit einer Golden-Globe-Nomination geehrt.