Fernbeziehung? Kein Grund, auf guten Sex zu verzichten

Fernbeziehungen haben auch ihre Vorteile. Man schätzt einander und die Zeit zu zweit wieder mehr und – na gut, damit hat es sich auch schon. Wie man trotz Fernbeziehung ein tolles Sexleben hat, erfährst du hier.

Für David und Vanessa, die eine Liebe auf Distanz leben, seit er anfangs Jahr nach Jakarta versetzt wurde, überwiegen die Nachteile der Fernbeziehung je länger, je mehr. Das ständige Vermissen, die traurigen Abschiede, die Zeitverschiebung, der fehlende gemeinsame Alltag stellen ihre Beziehung auf den Prüfstand. Nicht zu vergessen ihr Sexleben, das unter der Entfernung massiv leidet. Korrektur: litt.

Treu sein und gleichzeitig ein erfülltes Sexleben geniessen?

Denn glücklicherweise ist weder Vanessa noch David ein Kind von Traurigkeit. Nur weil der Partner gerade nicht verfügbar ist, ist das in ihren Augen kein Grund, auf guten Sex zu verzichten. Eine offene Beziehung oder Fremdgehen käme aber für beide nie in Frage. Lieber vergnügen sie sich hingebungsvoll mit sich selber. Klingt nach einem schwachen Trostpreis? Nicht bei den kleinen Helferchen, die sie dafür verwenden.



Während Vanessa durch den Womanizer DUO doppelte Stimulation und die intensivsten Orgasmen ihres Lebens erfährt – sorry, David –, widmet er sich dem männlichen G-Punkt, dem sogenannten P-Punkt mit dem Vector Prostata Stimulator.

Ferngesteuerte Höhepunkte

Damit sie neben den ausschweifenden Solo-Sessions auch ein gemeinsames Sexleben geniessen können, haben sie sich vor kurzem einen Spassmacher bzw. einen Panty Vibe namens Moxie angeschafft. Den diskreten Auflegevibrator für den Slip trägt Vanessa bei der Arbeit, beim Einkaufen, während der Yogastunde und im Ausgang – eigentlich immer.

Die Fernbedienung dazu besitzt jedoch David, der auch bestimmt, wann seine Liebste das nächste Mal in Ekstase versetzt wird. Das kann auch mal während einem Meeting mit dem Chef oder im vollen Tram sein, aber hey, wenigstens haben sie dann auch gleich ein Gesprächsthema für ihren nächsten Skype-Call.

Im Bett mit Vanessa, David und ihren Special Guests

Natürlich können die Sextoys keine leidenschaftlichen Küsse, keine innigen Umarmungen oder sinnlichen Berührungen ersetzen. Aber sie helfen David und Vanessa über die Durststrecken hinweg und sind mittlerweile unverzichtbar geworden, sodass die beiden ihre Lieblingstoys sogar bei Davids Besuchen in der Schweiz ins Liebesspiel miteinbauen.

Doppelte Stimulation mit dem Womanizer DUO

Der Womanizer DUO stimuliert gleichzeitig die Klitoris und den G-Punkt. Wähle dabei aus 12 Intensitätsstufen die für dich passende und erlebe, was es heisst, den Fünfer und das Weggli zu haben:

Patentierte Pleasure Air Technologie für die Klitoris

Smart Silence: Stimulation startet erst mit Hautkontakt

Akkufreundlicher Standby-Modus

Wasserfest und wiederaufladbar

Ohne Gewöhnungseffekt



Teste den Womanizer DUO 30 Tage ohne Risiko mit der Orgasmusgarantie: Höhepunkt oder Geld zurück!