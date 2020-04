Welches E-Bike passt zu mir?

Schweizer Qualität und Service

Der Schweizer Hersteller e-Framer setzt gezielt auf Design, Qualität und hochwertige Serviceleistungen. Die E-Bikes werden komplett von Hand in der Schweiz montiert und persönlich an den Kunden ausgeliefert. So wird jedes E-Bike vor Ort an die Grösse des Kunden angepasst und jeder Kunde erhält eine persönliche Einführung zu seinem neuen E-Bike. Montage und Lieferung erfolgen innerhalb von drei Arbeitstagen, die Bikes sind dank Direktvertrieb bis zu 30 Prozent günstiger als vergleichbare Modelle. Ausserdem profitierst du vom 30-tägigen Rückgaberecht mit 100 Prozent Geld-zurück-Garantie.