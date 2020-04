Wann dürfen wir wieder gratis nach Paris?

Sobald wir unsere Reisefreiheit wiedergewonnen haben, darfst du gratis mit deiner Begleitung in der 1. Klasse mit TGV Lyria nach Paris reisen. Schau - so gehts.

Klicke auf den Button und mit etwas Glück reist du an deinem Wunschdatum in den modernsten Doppelstockzügen und komplett entspannt nach Paris. Win&Profit und TGV Lyria verlosen jede Woche eine Hin- und Rückreise in der komfortablen STANDARD 1ÈRE inklusive Begleitung deiner Wahl und frei wählbarem Reisedatum. Viel Glück!