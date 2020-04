Frage die AMAG-Experten

Leonardo Iapello (52), Geschäftsführer AMAG Lugano

Lieber Pascal

Vielen Dank für deine Frage. Die Vision der AMAG ist: Wir wollen die Nr. 1 im Markt der individuellen und nachhaltigen Mobilität sein. Ich wage nun einige Prognosen, die sich für uns in 30 Jahren als Realität erweisen könnten. Aus meiner Sicht wird sich der Automobilmarkt vor allem in drei Bereichen stark verändern.

EINERSEITS IN DER TECHNOLOGIE: Der Trend geht in Richtung alternative Antriebsformen. Deshalb auch das «nachhaltig» in unserer Vision. Wir sind überzeugt, dass die Nutzung von Elektro und Hybridfahrzeugen stark zunehmen wird. Das dient nicht nur der Umwelt, danach verlangen auch die Politik und jüngere Generationen immer mehr. Ich denke, viele Schweizerinnen und Schweizer werden in den kommenden Jahren beim Autokauf auf Elektro-Fahrzeuge umsteigen. Die Zukunft in 30 Jahren wird also definitiv grüner sein.

ANDERERSEITS IN DER NUTZUNG DER AUTOS: Ebenfalls aus ökologischen – aber auch aus finanziellen – Gründen wird es immer mehr Personen geben, die ihr Auto teilen wollen.

Car-Sharing ist bereits heute eine verbreitete Mobilitätsform, die künftig vor allem in Städten noch mehr Anklang finden wird.

Wir als AMAG vermieten jetzt schon Fahrzeuge für einzelne Fahrten oder über eine bestimmte Zeitspanne. Das Angebot kann aber auch von privaten Autobesitzern aus kommen: Sie stellen ihr Fahrzeug anderen zur Verfügung und profitieren ebenfalls von einer Miete.