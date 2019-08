Freue dich auf ein Jahr voller Kino-Highlights!

Kino-Tipps, die du auf jeden Fall notieren solltest:

Am 1. September 2019 findet bereits zum vierten Mal der Allianz Tag des Kinos in über 500 Kinosälen in der Schweiz und Liechtenstein mit Ticketpreisen zu 5 Franken statt.

Über 210 Filme aus verschiedensten Genres und mehr als 1800 Vorstellungen in 227 Kinos sind geplant. Also hat es bestimmt auch etwas für dich dabei. Alle Details unter allianz-tagdeskinos.ch