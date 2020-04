Für nach dem Lock-Down: Männer für heissen Dreier gesucht!

Nadja und Simona haben es schon fast aufgegeben: Offenbar ist es gar nicht so leicht, Männer für einen Dreier zu begeistern. Dann sind die beiden auf die Erotik-Plattform TheCasualLounge gestossen.

Zwei Singles Ende 20, die eine blond, die andere brünett. Nadja und Simona sind 28 und 29 und beste Freundinnen. «Wir teilen alles», sagt Nadja und fügt lachend an: «Auch die Männer!» Nach einer wilden Party sind die beiden schon mal zusammen im Bett gelandet. Mit dabei: ein Bekannter. Seitdem haben die beiden Blut geleckt: «Dreier sind was Tolles!», schwärmen die beiden, «wir wissen genau, was der anderen gefällt. Und dann noch einen Unbekanten mit dabei zu haben, facht das Ganze richtig an.» Das Problem: Schweizer Männer sind wohl zu schüchtern für Sex zu Dritt. Darum suchen die beiden gerade in Zeiten des Lock-Downs in Ruhe die aufgeschlossenen Männer, die nach dem Corona-Wahnsinn dann ihren Mann stehen sollen!