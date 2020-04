Spannende Familiengeschichten fürs Heimkino

Diese Familiengeschichten haben es in sich: In «The Farewell» muss Billis chinesische Familie die Krebsdiagnose der Grossmutter verschweigen und in «Ophelia» beginnen die schöne Zofe und der junge Hamlet eine heimliche, leidenschaftliche Affäre – beide Filme sind ab jetzt digital erhältlich.

In den neuen Film-Releases fürs Heimkino von dieser Woche dreht sich alles um die Themen Geheimnis und Familie. Wird Billi in «The Farewell» es schaffen, das Geheimnis über die tödliche Krankheit ihrer geliebten Nai Nai für sich zu behalten? Und wie reagiert der Palast auf die Affäre zwischen Hamlet und der Zofe Ophelia?

Im Überraschungshit des Jahres 2019 «The Farewell» erfährt die in New York aufgewachsene und lebende Billi (Akwafina) von ihren Eltern, dass ihre geliebte Grossmutter in China an Krebs erkrankt ist. Wie in China üblich, beschliesst die Familie jedoch die Grossmutter selbst darüber im Ungewissen zu lassen und ihr die tödliche Krankheit zu verschweigen. Um die plötzliche Anwesenheit der ganzen Familie plausibel zu erklären, wird kurzerhand eine Spontan-Hochzeit organisiert. Billi, die sich in ihrem Heimatland gänzlich fehl am Platz fühlt, ringt je länger je mehr mit der Entscheidung ihrer Familie, die Wahrheit zu verheimlichen.

Akwafina wurde für ihre überragende schauspielerische Leistung mit dem Golden Globe Award als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie ausgezeichnet.