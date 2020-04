Home-Workout statt Fitnesscenter

Auch für die, die sich nicht alleine motivieren können oder persönliche Anleitungen und Tipps wünschen, gibt es eine Vielzahl von spannenden und effektiven Livestreaming-Kursen oder Live-Online-Coaching-Angeboten. Livestreaming oder Live-Online-Coaching bedeutet, dass man zu einer angegebenen Zeit gemeinsam mit anderen Kursteilnehmern oder nur mit seinem Coach interaktiv über Video verbunden ist und so am Kurs oder am Coaching teilnimmt. Dazu benötigt man bestenfalls ein Laptop, ein Smartphone oder einen Computer mit einer Kamera und einer Internetverbindung.

Ob allein, zu zweit, mit der ganzen Familie – ein abwechslungsreiches Training bringt Energie und Spass in den Alltag. Kickpower um 19 Uhr, Power Yoga um 10 Uhr oder doch ein Tanz-Coaching am Nachmittag? Es findet sich eine grosse Auswahl an Angeboten, die sowohl kostenlos genutzt werden können oder als Einzelstunde wie auch als Abo buchbar sind. Also die ideale Voraussetzung, mal was Neues auszuprobieren.

SWICA hat eine Auswahl an über 100 Online-Workouts zusammenstellt – von Yoga über Fitness-Workouts bis hin zu Tanzkursen. Für jeden ist etwas dabei.