Die glorreichen Sieben für den Grill

Das Beste, was die halbwild in spanischen Wäldern lebenden Pata-Negra-Schweine zu bieten haben, ist das Pluma – ein aus dem Rückendeckel geschnittenes, ungemein saftiges Stück mit intensiver Marmorierung. Die Fütterung mit Eicheln macht das Pata-Negra-Fleisch besonders aromatisch. Erst recht, wenn es zur höchsten Qualitätsstufe Bellota gehört, die bei uns kaum erhältlich ist, weil die Spanier sie am liebsten selber essen. Übrigens: Dieses spezielle Schweinefleisch ist fast so dunkel wie Beef und hat perfekt gegart noch einen leichten Rotstich. Brate es also nicht tot, sondern messe die Kerntemperatur. 56 bis 58 Grad nach ein wenig Ruhezeit sind ideal.