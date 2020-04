Nutze den Stillstand und werde heute der Kader von morgen

Du möchtest künftig eine Führungsrolle ausüben und deine Leadership-Skills verbessern? Trotze dem Stillstand und baue deine Führungs-Fähigkeiten durch das Weiterbildungsangebot von Swiss Mobile Academy in nur 17 Wochen aus.

Seit der aktuellen Bundesratsverordnung ist der Arbeitsalltag für viele Schweizerinnen und Schweizer zu einem Abenteuer in den vier Wänden geworden: «Daheimbleiben statt herumtreiben» ist das neue Motto. Corona-Pandemie, Kurzarbeitsmassnahmen und Homeoffice prägen zurzeit nicht nur die aktuelle Berichterstattung, sondern nehmen auch Einfluss auf unseren beruflichen Alltag.

Intensivkurs von zu Hause

Unternehmen waren gezwungen, umgehend auf die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu reagieren und stellten weitgehend auf eine digitale Arbeitsform um. Auch der Präsenzunterricht musste umdisponieren. Daher bietet die Swiss Mobile Academy ab sofort einen neuen Online-Intensivkurs in Leadership an. Diese Ausbildung richtet sich sowohl an Personen, die die Zeit des Stillstands produktiv nutzen und künftig eine Führungsrolle anstreben aber auch an Führungspersonen, die ihre Führungsfähigkeiten weiterentwickeln möchten.