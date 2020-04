YLEX ist eine moderne und unkomplizierte Rechtsberatung, die bei Fragen und Unklarheiten in den verschiedensten Lebenssituationen einfach und professionell Unterstützung bietet. Die praxiserfahrenen Juristinnen und Juristen von YLEX beraten über drei Kanäle: Im persönlichen Gespräch in den Walk-in Stores, online via www.ylex.ch oder am Telefon. Dank des neuartigen und transparenten Preismodells behalten die Kundinnen und Kunden stets die Kontrolle über die Kosten.



Dieses einfache Modell gibt den Kunden jederzeit die volle Kontrolle über die Kosten und das Vorgehen: Die Kunden entscheiden zu jedem Zeitpunkt selbst, inwieweit sie aktiv werden wollen, um ihre Rechtsansprüche aussergerichtlich weiterzuverfolgen.