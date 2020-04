Sex mit Zufriedenheitsgarantie

Der versteckte Verwöhner: We-Vibe Moxie

Hier werden deine Klitoris und Vulva über aufregende Vibrationen gleichzeitig und flüsterleise stimuliert. Durch den Magneten kannst du Moxie in deinem Höschen befestigen und überall aufregend verwöhnt werden… Entdecke 10 Geschwindigkeiten, Intensitäten und entwerfe in der App deine eigenen Vibrationsmodi. Steuern lässt sich Moxie am Gerät selbst, über die Fernbedienung, Bluetooth oder via We-Connect-App von überall aus. Unser Tipp: Trage Moxie beim nächsten Abendessen zu zweit, überlasse die Steuerung deinem Liebsten oder deiner Liebsten und lass dich auf ein prickelndes Abenteuer ein!