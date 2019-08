Römerfest Augusta Raurica: Tauch ein in die Antike!

Wenn in der Römerstadt der Rauch von Lagerfeuern in den Himmel steigt, lateinische Marschbefehle gebrüllt werden, der Duft von Pferdemist, Spanferkeln und frisch gebackenem Brot durch die Lüfte zieht und Hunderte von Kindern durch die Ruinen wuseln, dann ist es wieder so weit: Das Römerfest ist in vollem Gang.

Immer Ende August erwachen die ehrwürdigen Monumente von Augusta Raurica zu neuem Leben. Handwerker, Händlerinnen und Legionäre bevölkern die Strassen und Plätze, man fühlt sich in die antike Welt zurückversetzt, die hier einmal Wirklichkeit war. Und trotz aller Unterhaltung: Was am Römerfest zu sehen und zu erleben ist, basiert auf wissenschaftlichen Fakten.