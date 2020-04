Just sing your heart out: Violet gibt alles, um ihrem einfachen Leben zu entfliehen.

Just sing your heart out: Violet gibt alles, um ihrem einfachen Leben zu entfliehen.

Der Filmtipp fürs Heimkino

Gross war die Vorfreude auf das lang ersehnte Konzert der Lieblingsband. Doch dann kam das Coronavirus und Konzerte und Parties wurden abgesagt und niemand weiss, wie lange wir uns noch gedulden müssen. In der Zwischenzeit haben wir einen Filmtipp für dich, der nicht nur schauspielerisch sondern auch musikalisch reinhaut: TEEN SPIRIT - jetzt digital erhältlich.

Ob in A Star is born oder Rocky, wir lieben sie, die Geschichten, in denen sich Normalos zu Superstars emporkämpfen – gegen alle Widerstände: In Teen Spirit verfolgt Elle Fanning als Violet ihren Traum vom Popstar. Damit beweist Fanning einmal mehr ihr unfassbares Talent und die Vielfältigkeit in ihrer Rollenwahl.