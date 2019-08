Fremde Männer für Sex zu dritt gesucht!

Der Trend zu mehr sexueller Freiheit unter jungen Frauen wird besonders auf Plattformen, die ausschliesslich für sogenannten «Casual Sex» bestimmt sind, besonders deutlich. Während ungebundene Beziehungen und Affären mittlerweile nicht mehr selten sind, fällt es jungen Frauen dennoch sehr schwer, weniger akzeptierte Sexualpraktiken wie zum Beispiel Sex zu dritt in die Praxis umzusetzen.

Die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit des Schweizer Marktführers für Sexkontakte «TheCasualLounge» über den Trend: «Wir haben eine anonyme Umfrage unter unseren weiblichen Mitgliedern unter 27 gestartet und sie nach ihren geheimen Fantasien befragt. Das Ergebnis hat uns überrascht. In den Zwanzigern scheint das Interesse an Dreiern noch ziemlich ausgeprägt zu sein. Erst wenn sich die Damen binden wollen, lässt diese sexuelle Vorliebe wieder nach.»



Eine Userin der Plattform erklärt ihre Motive: «Ich suche zusammen mit meiner besten Freundin insbesondere Männer, die ich nicht kenne, da mich diese nicht verurteilen, sondern einfach nur Spass haben wollen.» (Jana, 23 Jahre, Studentin aus Zürich)



Derzeit gibt es eher einen Mangel an Männern, die sich für derartige Abenteuer aufgeschlossen fühlen. Wer seine sexuelle Freiheit ebenfalls ausleben möchte, kann sich kostenlos auf TheCasualLounge anmelden.