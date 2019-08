Der Jackpot hat sich verdoppelt

Zur Shopping Arena

An diesem Ort verschmelzen seit März 2008 Einkaufs- mit Freizeiterlebnissen von allen Altersgruppen. Mit der Shopping Arena im Westen von St. Gallen wurde vor über zehn Jahren ein neuer Anziehungspunkt in der Region geschaffen – mit überregionaler Ausstrahlung. Ein vielfältiger Mieter-Mix, bestehend aus 60 internationalen wie auch regionalen Marken, verbunden mit einem attraktiven Parkplatzangebot und einer optimalen Lage, lockt alljährlich über vier Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Zuständig für das Center-Management der Shopping Arena ist Wincasa – der führende Immobilien-Dienstleister der Schweiz.