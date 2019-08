Das sind die beliebtesten Sextoys des Sommers 2019

Entdecke auch du die beliebtesten Sex-Toys für Frauen, Männer und Paare und erlebe mit ihnen das ganze Jahr lang lustvolle Momente. Nicht vergessen: Du kannst bequem per Rechnung bestellen und das Toy steht in einer diskreten Verpackung bereits am nächsten Tag vor deiner Tür.

Platz 3: Toy für Paare - Doppio Amorana Red Edition

Geniesse mit dem Paarvibrator Doppio in feurigem Rot leidenschaftliche Momente zu zweit! Aufgrund seiner drei Motoren erwarten euch intensive Stimulationen. Mit insgesamt sieben Vibrationsstufen kannst du deinen Partner an seinen empfindlichsten Stellen verwöhnen. Ebenso könnt ihr ihn als vielseitig einsetzbaren Penisring verwenden. Da Doppio flüsterleise ist, werdet ihr nicht abgelenkt, sondern könnt euch komplett auf euch beide konzentrieren. Da der rote Paarvibrator wasserfest ist, lässt er sich auch in feucht prickelnden Situationen benutzen - ob in der Badewanne oder im Jacuzzi.