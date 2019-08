Die erste mobile Solar-Bar der Schweiz geht auf Tour

Vor 125 Jahren bauten zwei Industrielle in Rathausen an der Reuss ein Wasserkraftwerk. Es war die Geburtsstunde von CKW. Die Wasserkraft bildet für das Luzerner Unternehmen nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil im Strom-Mix. Daneben kommt auch der Sonnenenergie eine immer wichtigere Bedeutung zu. Die schweizweit erste solarbetriebene, mobile Bar zeigt, wie viel Potenzial in der Sonnenenergie steckt. Mit kühlen Sommerdrinks und heissem Kaffee lädt CKW die Luzerner zum Feiern und Entdecken ein.

Die «CKW Solar Bar» ist eine mobile Bar in einem umgebauten Pferdeanhänger, die vollkommen autark funktioniert. Sie produziert also jeglichen Strom, den sie braucht, eigenständig. Und zwar über Solarpanels, die an der Bar selbst, mobil auf Rädern und auch an einem Tisch angebracht sind – eine Einzigartigkeit in der Schweiz! Die Bar dient als Begegnungsort für alle Menschen aus der Region und als Info-Point, der rundum die Bar und CKW informiert.