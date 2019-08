160 edle Walliser Weine am Jardin des Vins in Bern

Die Vereinigung der Weinkellereien von Sion lädt zum Open-Air-Degustieren in Bern. 16 Winzer präsentieren zum dritten Mal im Park des Hotels Innere Enge ihre 160 Spitzenweine aus 21 verschiedenen Rebsorten.

Die Vereinigung der Weinkellereien von Sion hat den Jardin des Vins bereits vor zwölf Jahren ins Leben gerufen, um mit ihm ihre Leidenschaft für den Weinbau mit der Geselligkeit der Walliser zu verbinden. Wer an der Gartenparty ein Weinglas für 20 Franken erwirbt, kann damit einen ganzen Nachmittag / Abend unter freiem Himmel Spitzenweine aus dem Wallis verkosten.

Der Jardin des Vins findet dieses Jahr zum dritten Mal vom 23. bis am 25. August 2019 in der «Üsserschwiiz» (also in der Deutschschweiz) statt. Die Vereinigung der Weinkellereien von Sion präsentiert die besten ihrer Weine an einer Party im Garten des Hotels Innere Enge in Bern, einem zentralen Ort mit Charme, der perfekt zu dieser aussergewöhnlichen Veranstaltung passt. Die Besucher kommen so in den Genuss von 160 Walliser Spitzenweinen aus 21 verschiedenen Rebsorten und anderen kulinarischen Produkten aus dem Wallis. Die degustierten edlen Tropfen können anschliessend vor Ort gekauft und gleich mitgenommen werden – zum Aktionsrabatt von 10 Prozent.

Öffnungstage und -zeiten:

Freitag, 23.08.19

15.00 – 20.00 Uhr

Samstag, 24.08.19

11.00 – 20.00 Uhr (Afterparty 22.00 Uhr)

Sonntag, 25.08.19

11.00 – 17.00 Uhr

Jardin-des-vins.ch