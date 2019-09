Mondial de hockey 2020: procure-toi tes billets

Le Suisse sera la vitrine du hockey sur glace international du 8 au 24 mai 2020. Sous le slogan «Let's make History!», les 16 meilleures nations se battront pour le titre de Champion du monde à Zurich et à Lausanne.

Une page de l’histoire s’écrira le printemps prochain. Le Championnat du monde de hockey sur glace de l’IIHF reviendra en Suisse après onze ans d’absence! Du 8 au 24 mai 2020, les 16 meilleures nations du hockey sur glace mondial, dont le Canada, détenteur du record de titres, la Russie, Championne olympique et la Finlande, Championne du monde en titre, seront en lice à Zurich et à Lausanne. Sous le slogan «Let’s make History!», elles offriront à l'ensemble de la Suisse une fête du hockey au plus haut niveau.

Les matchs se joueront au Hallenstadion de Zurich, le légendaire stade des ZSC Lions, ainsi qu’à la toute nouvelle patinoire Lausanne Arena, l’antre du Lausanne HC, qui ouvrira ses portes en automne 2019. L’équipe nationale suisse, dirigée par le head coach Patrick Fischer, disputera l’ensemble de ses matchs à Zurich.

Cooly sera de retour

Malgré la présence d’innombrables stars internationales, Cooly sera la véritable vedette du Championnat du monde de hockey sur glace 2020 de l’IIHF. Après un passage du côté de l’athlétisme, la célèbre mascotte qui avait conquis les cœurs des supporters il y a onze ans est de retour sur la glace.

Les packs journée tant convoités seront disponibles sur Ticketcorner à partir du 10 septembre 2019 à 9h00. Inscris cette date dans ton agenda et écris, toi aussi, une nouvelle page de l’histoire du hockey sur glace !

#letsmakehistory