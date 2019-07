Le SUV premium pour toutes les situations

Le nouveau SUV DS 3 Crossback a été lancé en mai dernier sur le marché suisse. Avec des innovations techniques et un nouveau design attractif, ce chef-d'œuvre révolutionne l'industrie automobile.

La marque DS Automobiles allie habilement design et technologie. Ainsi, les phares LED particulièrement élégants augmentent également la sécurité de conduite. En ce sens, l’identité de la marque se caractérise par un look charismatique et moderne ainsi que par des innovations techniques et technologiques constantes. La révolution énergétique est en marche et chez DS Automobiles on ose déjà s’approcher de la conduite semi-autonome. Des aspects pratiques, tels qu’un design compact tout en conservant un habitacle spacieux ou la possibilité d'ouvrir et de fermer la voiture à distance avec un smartphone, augmentent encore l'attrait du véhicule.

Deux convois de 10 DS 3 Crossback ont arpenté les rues de Zurich et Genève pour attirer l'attention du grand public sur ces atouts majeurs et susciter l’intérêt. Et voyez-vous – l'action montre que l'effort en valait la peine, car la DS 3 Crossback fascine. Le panel d’aides à la conduite est inspirant et l'adaptation précise du véhicule aux conditions réelles de circulation surprend le conducteur. Surtout en cas de trafic dense et sur l'autoroute, le SUV Premium a un effet relaxant sur le conducteur. Le design et les matériaux sont aussi convaincants que les aspects technologiques. Le cuir intérieur travaillé à la main est extrêmement apprécié et l'espace, malgré l'aspect compact, est agréablement surprenant. Bref, le DS 3 Crossback est un beau SUV compact qui convient aussi bien pour la ville que pour les longs trajets.