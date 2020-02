Du sérum pour un allongement naturel des cils

hairPLUS de Facevolution: sérum pour les cils et les sourcils

HairPLUS est un fluide de croissance que tu peux utiliser comme sérum pour les cils et aussi pour les sourcils. Ce booster 2 en 1 fait paraître tes cils plus denses et plus longs et tes sourcils nettement plus épais et plus fournis - c’est parfait pour les endroits dénudés. Les premiers résultats sont visibles au bout d’environ quatre semaines. Sans prostaglandines, mais avec des biopeptides hyperactifs, ce sérum t’aide à obtenir le maximum de longueur, d’épaisseur et de densité pour tes cils et sourcils, tout en leur gardant leur aspect naturel.