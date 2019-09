Für was möchtest du im Alltag weniger bezahlen?

Letzte Woche haben wir euch in diesem Listicle präsentiert, wofür wir zu viel bezahlen, obwohl wir es nicht ganz nutzen. Das muss nicht sein. Die Digitalisierung ermöglicht das Modell «Pay-per-use» ganz einfach.

Was beim Stromverbrauch, am Salatbuffet oder im öV bereits zur Anwendung kommt, liesse sich in so vielen Bereichen im Leben einführen. Beim Parkieren hat TWINT bereits demonstriert, dass man nur soviel bezahlt, solange man den Parkplatz auch wirklich nutzt.