Diese Dinge sind euch zu teuer

Beim Parkieren twinten und nie mehr zu viel bezahlen

Mit TWINT bezahlst du keinen Rappen zu viel, denn verrechnet wird nur die effektive Parkzeit. Noch ein Vorteil: Du brauchst keine zusätzliche Parking-App, sondern nutzt ganz einfach deine TWINT App. So funktionierts: QR-Code an der Parkuhr scannen, Parkdauer wählen und Zahlung bestätigen. Die Parkzeit kann jederzeit abgebrochen werden, wenn du früher zurückkommst, und du erhältst den Differenzbetrag direkt via TWINT App zurück.

Mit TWINT kannst du die Parkgebühr in allen grösseren Städten bezahlen.